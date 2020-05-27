До теми поступового скасування карантинних обмежень. Світовим лідером з полегшення режиму сьогодні залишається Європа. Які саме країни вже відкрили свої кордони та де повертаються до звичного життя - дивіться в огляді від моїх колег.

Данія відкриває кордони для закоханих. Пари, яких розлучив карантин, нарешті зможуть возз'єднатися. Щоправда, спочатку треба буде довести серйозність стосунків. Для цього підійдуть спільні фотографії чи онлайн переписка. Спеціальна програма з перетину кордону дійсна для жителів Фінляндії, Ісландії, Німеччини, Норвегії і Швеції.

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Угорщина, Чехія та Словаччина розблоковує внутрішні кордони. Громадяни цих трьох країн зможуть вільно переміщуватися в їхніх межах. Але за умови, що вони повернуться на батьківщину протягом двох діб. Інакше - доведеться здавати тест на коронавірус та усамітнюватися на домашньому карантині. А от громадянам усіх інших країн - в'їзд до Угорщини, Чехії та Словаччини - досі заборонений.

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У Болгарії бари, кафе та ресторани запрацюють на повну. Вже з понеділка відвідувачам можна буде посидіти всередині, а не лише на літніх терасах. Також повертаються до роботи театри. Уряд дозволив проведення культурних та розважальних заходів. А вже за місяць в країні сподіваються розпочати туристичний сезон.

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Польща скасовує масковий режим та дозволяє масові зібрання. Щоправда, маски стають необов'язковими лише на вулиці. Закривати обличчя доведеться у приміщеннях, де неможливо дотримуватися безпечної дистанції. Також з п'ятниці знімають обмеження щодо кількості людей у церквах, магазинах та ресторанах. І будуть дозволені масові зібрання до 150 осіб. Але двохметрова дистанція залишається обов'язковою.

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Уряд Німеччини назвав три причини успішної боротьби з коронавірусом в країні. Це добре профінансована система охорони здоров'я, велика кількість лабораторій для тестування, а також час для підготовки до пандемії. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан. Він відзначив, що у Німеччині відсоток тяжких випадків та смертей набагато нижчий, аніж у інших країнах.