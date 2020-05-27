Совет Евросоюза утвердил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.

Совет Евросоюза в ближайшее время уведомит официальный Минск о заключении соглашений. Изменения вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Предположительно, это произойдет 1 июля.

Стоимость краткосрочной шенгенской визы для белорусов снизится с нынешних 80 евро до 35 евро, уменьшится список документов на подачу визы, а срок принятия решения о ее выдаче сократится до 10 дней.

Минск и Брюссель работали над подготовкой соглашений об упрощении визового режима с 2014 года. Стороны подписали документы в январе 2020 года. Парламент Беларуси ратифицировал соглашения в апреле, а Европарламент в мае.

Беларусь входит в первую десятку стран по количеству выданных шенгенских виз. В 2019 году граждане соседней страны получили 643 тыс. таких виз.

Напомним, что украинцам с 1 сентября запретили ездить в Беларусь по внутреннему паспорту.