Евросоюз упростил визовый режим с Беларусией [ Редактировать ]
Совет Евросоюза утвердил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.
Совет Евросоюза в ближайшее время уведомит официальный Минск о заключении соглашений. Изменения вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Предположительно, это произойдет 1 июля.
Стоимость краткосрочной шенгенской визы для белорусов снизится с нынешних 80 евро до 35 евро, уменьшится список документов на подачу визы, а срок принятия решения о ее выдаче сократится до 10 дней.
Минск и Брюссель работали над подготовкой соглашений об упрощении визового режима с 2014 года. Стороны подписали документы в январе 2020 года. Парламент Беларуси ратифицировал соглашения в апреле, а Европарламент в мае.
Беларусь входит в первую десятку стран по количеству выданных шенгенских виз. В 2019 году граждане соседней страны получили 643 тыс. таких виз.
Напомним, что украинцам с 1 сентября запретили ездить в Беларусь по внутреннему паспорту.
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