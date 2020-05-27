Китай намерен в 2020 году отправить на изучение Марианской впадины обитаемый подводный аппарат, способный опускаться на глубину 10 км. Об этом сообщает Chinanews.

Новая глубоководная подлодка Shenhai Yongshi ("Глубоководный воин"), разработанная Китайской государственной судостроительной корпорацией, была представлена в марте нынешнего года. Ее характеристики позволят исследовать бездну Челленджера - самое глубокое место Марианской впадины. Ее глубина составляет почти 11 км.

До работы в Марианской впадине "Глубоководный воин" пройдет испытания в специальном бассейне в городе Уси (провинция Цзянсу), где для него будет создано давление в 1100 атмосфер. Это соответствует давлению в 10 тысяч тонн тяжелых предметов на площадь в 1 квадратный метр. После этого батискаф протестируют в прибрежных водах Китая.

В январе 1960 года лейтенант военно-морских сил США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар спустились почти на 11 км вглубь Марианской впадины. Их батискаф пробыл на дне около 20 минут. Испытатели обнаружили несколько организмов, в том числе, похожих на плоскую рыбу. Позже на дно опускались аппараты без пассажиров.

В конце 90-х годов район максимальной глубины исследовал японский зонд "Кайко", а в 2009 году аппарат Nereus. В 2012 году американский режиссер Джеймс Кэмерон стал первым человеком, в одиночку погрузившимся на дно Марианской впадины. Там проходили съемки документального фильма об обитателях подводного мира.

В 2012 году Китай впервые обследовал Марианскую впадину, опустив аппарат Jiaolong, названный по имени мифического морского чудища, на глубину 7 км. В 2019 году новый рекорд по глубине погружения установил американец Виктор Весково.

В мире насчитывается 37 впадин глубиной более 6000 метров, известных людям. Как сообщали ранее "Подробности", под Марианской впадиной обнаружили жизнь.