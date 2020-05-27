А Європа вже готується відкривати кордони. І відповідно збільшувати кількість авіарейсів. Яких правил тепер мають дотримуватись авіаперевізники та пасажири? Про польоти по-новому - Тетяна Логунова розкаже.

"Ласкаво просимо на борт, візьміть маску" - так тепер вітають пасажирів однієї з європейських авіакомпаній. Засоби індивідуального захисту стюардеси видають під час посадки в літак і стежать, щоб гості їх надягли. У масках і увесь екіпаж, разом із пілотами.

Жером Таллек, пілот:

Очевидно, вимога носити на борту маски, дуже правильна. Ми роздаємо їх за так, щойно почалася пандемія.

Салон тепер не просто прибирають, а й дезінфікують. Після кожного польоту. Усе обробляють спеціальним аерозолем, який вбиває коронавірус.

Ясміна Геа, експертка авіакомпанії:

Секрет цього продукту - так звана нанокапсуляція. Головний активний інгредієнт міститься у крихітних капсулах, які виділяють речовину протягом тривалого періоду. Тобто, вона довше залишається в повітрі і увесь цей час знищує молекули патогена.

Поки що, авіакомпаніям вдається і розсаджувати пасажирів подалі одне від одного. Люди літають рідше і у салонах багато вільних місць. Утім, незабаром ситуація може змінитися.

У кінці червня, на початку липня кількість перельотів, а відповідно й пасажирів, значно збільшиться. Країни ЄС готуються відкривати кордони і приймати туристів. Тож європейська агенція з авіабезпеки узгодила правила, яких мають дотримуватися перевізники в часи пандемії. На борту всі мають бути в масках. Причому, не в саморобних, а в сертифікованих медичних. А от залишати між пасажирами вільні місця чи навіть порожні ряди агенція не зобов'язує, а лише рекомендує. Якщо це дозволяє заповненість рейсу.

Для авіаперевізників - це хороша новина. Адже піднімати в небо напівпорожні літаки їм було б невигідно.

Александер де Жуньяк, голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту:

Економічні наслідки від збереження вільних місць були б катастрофічними. Авіакомпаніям довелося би підняти ціни на квитки. Від п'ятдесяти до ста відсотків.

Інфекціоністів турбує інше. Ряд авторитетних німецьких та американських фахівців вже заявили: у повному літаку, коли пасажири сидять упритул, ризик заразитися значно вищий. Вони рекомендують два варіанти. Усе ж зобов'язати авіакомпанії розсаджувати людей на максимально можливій відстані. Або видавати пасажирам засоби індивідуального убезпечення з високим ступенем захисту, на кшталт, респіраторів.