Карантин - як перешкода для усиновлення. Деякі українські сиротинці зараз переповнені. Зокрема, й дитбудинок у Краматорську. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей - українські депутати вирушили туди, де допомога малюкам украй потрібна.

Краматорськ. Дитячий будинок "Антошка". Це справді унікальний об'єкт для Донецької області - єдиний уцілілий - спеціалізований сиротинець. І зараз він переповнений! Бо діток - не усиновлюють через карантин. До того ж сюди потрапляє малеча із сімей, які не можуть про них подбати.

Анатолій Романов, директор будинку дитини "Антошка":

На сегодняшний день, дом ребенка рассчитан на 120 мест, на сегодняшний день в доме ребенка - 129 детей. За период карантина детей значительно увеличилось, мы переполнены. Группы переполненны.

Саме на Донбасі - через війну - малеча особливо потребує захисту. Таких дітей десятки тисяч. І, за словами благодійників, допомога має бути не разова, а постійна, закріплена на рівні закону.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

И наша помощь будет в том, что бы на законодательном уровне помочь многодетным семьям, помочь семьям где рождаются дети. Потому что та помощь которую получает молодая семья - она явно недостаточна.

- Хотите, я комнату свою покажу? - А где комната? Тут?

Василь і Надія мають своїх чотирьох дітей. Але взяли на виховання ще вісьмох. Це вже дитячий будинок родинного типу у Дружківці. На труднощі тут не скаржаться. Але зізнаються - зі стількома дітьми впоратись буває складно.

Надія Бондарева, організаторка дитячого будинку родинного типу:

Карантин очень сложно, особенно с теми детками которые характерные и не тянут. Тяжело усадить за уроки, тяжело уговорить.

Батько каже: у них зараз все гаразд. Справляються. Є лише одна потреба, яку, поки що, власними силами забезпечити не можуть.

Василь Бондарев, організатор дитячого будинку родинного типу:

Нам бы еще один автомобиль семиместный, а так вроде все есть, справляемся.

Та все ж подібним дитячим будинкам вкрай потрібна державна підтримка. Адже саме вони - це найкраща альтернатива державним сиротинцям.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Я считаю, что дома семейного типа - это то к чему нужно стремиться. Для того что бы помочь детям которые остались без родителей или с родителями неблагополучными. И государство обязано сделать все, чтобы им помочь. Это и материальная помощь, и восстановление их льгот, которые у них забрали.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":

Ми присоеденились к обращению ЮНИСЕФ, к обращению президента, премьера - с тем, что нужно повысить социальныестандарты, и защитить семьи с детьми от бедности. Потому что короновирус сильно ударил по многодетным семьям. Поэтому мы все командой ОПЗЖ зарегистрировали соответствующий законопроект.

Доки законопроєкти на розгляді в парламенті, і дати прийняття наразі не визначені. Без подарунків малечу в дитяче свято політики не залишили.