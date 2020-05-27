Борг крові. Ірландці зібрали кілька мільйонів доларів допомоги для корінних народів Америки, які потерпають від пандемії коронавірусу. І таким чином віддячили індіанцям за допомогу, надану кілька сторіч тому. Зворушлива історія про людяність і щедрість - у нашому матеріалі.

Дев'ять гігантських пір'їн із нержавіючої сталі. Скульптура "Споріднені душі" стоїть в одному з парків ірландського міста Мідлтон. Її встановили на згадку про щедрість індіанців Чокто - корінного населення Америки. Майже два сторіччя тому Ірландія переживала страшний голод. Фітофтороз - грибкове захворювання рослин - знищив увесь урожай картоплі й залишив ірландців без їжі. Про лихо дізналися індіанці племені Чокто, які й самі жили незаможно, й зібрали для ірландців допомогу. На той час - 170 доларів, у нинішньому еквіваленті - близько п'яти тисяч.

Відтоді минуло 173 роки. І в ірландців з'явилася нагода віддячити представникам корінного народу Америки. Через пандемію коронавірусу в біді опинилися індіанці, племена навахо й хопі.

Пандемія боляче вдарили по резерваціях, де живуть навахо й хопі. Через відсутність гарної медичної інфраструктури там захворіли тисячі людей, щонайменше сто - померли.

Джонатан Нец, лідер народу Навахо:

У нас особливі відносини з федеральним урядом, які регулюються угодами. Понад 150 років тому ми уклали договір, за яким нам обіцяли розбудувати інфраструктуру, систему освіти й медицини. І багато з цих обіцянок не виконали й досі. Ми просто хочемо, щоб цей вірус зник. Нам допомагають, волонтери роблять усе можливе. Але щодня кількість хворих і померлих зростає.

Навахо й хопі вирішили зібрати кошти на боротьбу з коронавірусом в інтернеті. І розпочали онлайн-кампанію, яку помітила одна з ірландських журналісток. Вона поширила допис і нагадала співгромадянам про те, як їхнім предкам свого часу допомогли корінні народи Америки. І на рахунок почали надходити пожертви.

Гроші надсилали й надсилали. Перекази ірландці супроводжували короткими коментарями. На кшталт "Ви допомогли нам - ми допомагаємо вам", "Нарешті ми можемо повернути борг" та "Ірландія пам'ятає".

Наразі Навахо й Хопі вже пожертвували більш як 4 мільйони доларів. І збір коштів триває.