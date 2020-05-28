ВООЗ припинила клінічні випробування ліків проти COVID-19 [ Редактировать ]
Всесвітня організація охорони здоров'я припинила клінічні випробування протималярійних ліків - гідроксихлорохіну проти COVID-19. Відмовилася від нього вже і Франція. Що не так із препаратом - дізнавалася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Гідроксихлорохін - у переліку життєво необхідних медикаментів від ВООЗ. Ним лікують малярію, ревматоїдний артрит та автоімунні хвороби. А зараз - у кількох країнах світу цей препарат входить до протоколу терапії COVID-19. Окрім України - це Бразилія, Індія та США. Сам американський президент вживав ці ліки 2 тижні для профілактики, щоб не заразитися коронавірусом
Дональд Трамп, президент США:
Я чув про цей препарат чимало добрих відгуків. І якщо він - недієвий, то я вам скажу, що він мені ніяк не нашкодить. Його застосовують уже 40 років проти малярії, вовчака та інших захворювань. От і я його приймав.
Таке зізнання насторожило науковців і медиків всього світу. Бо немає жодних підстав вважати гідроксихлорохін ефективним для профілактики коронавірусу. Ба більше - його дія у лікуванні СOVID-19 теж не підтверджена.
Майкл Гед, старший науковець у Саутгемптонському університеті:
Багато чого ми не знаємо про гідроксихлорохін, особливо стосовно СOVID-19. Відомо, що ці ліки мають побічні дії. Можуть викликати нудоту та блювоту, проблеми з серцем. Трапляються, хай і рідко, ще й судоми та марення.
Тим часом, у США завершили масштабне клінічне випробування гідроксихлорохіну в боротьбі з коронавірусом. Проаналізували дані майже ста тисяч пацієнтів із усього світу. І дійшли висновку, що цей препарат не лише не допомагає у лікуванні, а навпаки збільшує ризик смерті від СOVID-19.
Мандіп Мера, автор дослідження щодо дії гідроксихлорохіну:
Ми не знайшли ані трохи доказів, що є бодай якісь переваги вживання гідроксихлорохіну. А потім ми поставили інше запитання: чи підтверджена його шкода. І наш аналіз дав позитивну відповідь. Так, ми виявили потенційну шкоду при лікуванні цим препаратом.
На це вже відреагували у ВООЗ. Клінічні випробування гідроксихлорохіну одразу зупинили по всьому світу.
У Всесвітній організації охорони здоров'я і раніше застерігали проти лікування коронавірусу антималярійними препаратами. Адже їх ефективність не була доведена. Але тепер з'явилося ще більше підстав заборонити використання гідроксихлорохіну у лікарських протоколах з СOVID-19.
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