Глава Facebook раскритиковал Twitter из-за Трампа [ Редактировать ]
Глава компании Facebook Марк Цукерберг подверг критике социальную сеть Twitter за то, что она пометила одно из сообщений президента США Дональда Трампа как содержащее неправду. В эфире телеканала Fox News Цукерберг заявил, что, политика Facebook в оценке достоверности высказываний пользователей отличается от той, что принята в Twitter.
"Я твердо убежден, что Facebook не может быть арбитром в вопросе достоверности того, что люди пишут в интернете. Частные компании, особенно те, что предоставляют площадки для дискуссий, не должны занимать такую позицию", - заявил Цукерберг.
Twitter маркировал как "неправдивое" сообщение главы Белого дома о том, что члены Демократической партии пытаются создать условия для махинаций на предстоящих выборах президента, рассылая американцам бюллетени для голосования по почте.
В ответ на это президент США пригрозил Twitter ответными мерами и заявил, что власти могут начать строго регулировать соцсети, если те будут предвзято относиться к американским консерваторам.
Ранее основатель Facebook заявлял, что соцсеть изменит принцип блокировки контента и будет отстаивать свободное выражение мнения. По мнению Цукерберга, ответственность за контент в интернете находится на стыке двух отраслей - телекоммуникаций и медиаиндустрии.
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