Под Одессой погиб "черный копатель" [ Редактировать ]
В Одесской области от взрыва снаряда времен Второй мировой войны погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший - владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения", - сообщили правоохранители.
По имеющейся информации, погибший был одним из "черных копателей", увлекался поисками старого оружия и взрывчатки времен войны.
Кроме того, полицейские нашли в руинах сарая еще несколько снарядов и мин. Для их уничтожения были вызвано саперы.
Как сообщалось ранее, аналогичный арсенал оружия и снарядов времен Второй мировой был найден во время обыска у жителя Мариуполя. Теперь за хранение оружия ему грозит до 7 лет лишения свободы. Мужчина оправдывается, что просто исследовал места боевых действий.
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