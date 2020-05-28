В Одесской области от взрыва снаряда времен Второй мировой войны погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший - владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения", - сообщили правоохранители.

По имеющейся информации, погибший был одним из "черных копателей", увлекался поисками старого оружия и взрывчатки времен войны.

Кроме того, полицейские нашли в руинах сарая еще несколько снарядов и мин. Для их уничтожения были вызвано саперы.

Как сообщалось ранее, аналогичный арсенал оружия и снарядов времен Второй мировой был найден во время обыска у жителя Мариуполя. Теперь за хранение оружия ему грозит до 7 лет лишения свободы. Мужчина оправдывается, что просто исследовал места боевых действий.