Україна хоче залучити кредит на 350 мільйонів доларів на відновлення економіки. У зв'язку з цим Кабмін схвалив відповідний проєкт урядового листа до Світового банку. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коронакриза вдарила по системі охорони здоров'я країни, по економіці та соціальній сфері. Тему продовжить - Генадій Вівденко.

Україна може відновити пасажирське авіасполучення з 15 червня у рамках послаблення карантину. Про це заявили у міністерстві охорони здоров'я. Зазначається, що пасажири, які прибуватимуть повітряним транспортом до країни - мають бути на самоізоляції протягом 14 днів. Наразі за межі України - дозволені поїздки лише автотранспортом.

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Відсьогодні відкриваються каси з продажу квитків та відновлений онлайн-продаж на залізничні перевезення. Курсування поїздів відновиться, за повідомленням Укрзалізниці, із 1 червня. На початку відкриють маршрути "Інтерсіті плюс" до Харкова, Одеси, Костянтинівки та Кривого Рогу. Також відновлюють рух 9 нічних потягів - зокрема до Лисичанська та Маріуполя. Подорожувати пасажири зможуть лише за умов дотримання санітарних заходів, зокрема, при наявності маски.

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Через пилові бурі у квітні виробництво цукру в Україні скоротиться на 15%. Аномальні весняні погодні умови призвели до видування ґрунту із ранніми посівами цукрового буряка. Багатьом фермерам навіть не допомогло пересівання площ. Найбільше постраждали аграрії Тернопільської, Харківської та Кіровоградської областей. В національній асоціації "Укрцукор" зазначили: загальні втрати не позначаться на продовольчій безпеці держави - майбутнього врожаю має вистачити на задоволення потреб українців. Виробництво цукру в країні прогнозується на рівні більше одного мільйона тонн.

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Від початку запровадження карантину на роботу влаштувалися 80 тисяч українців. Такі дані наводить державний центр зайнятості. Абсолютна більшість співвітчизників, за твердженням чиновників, працює зараз в агросекторі. Частка працевлаштованих становить 70% від отриманих вакансій. За наявними офіційними даними центру зайнятості нині зафіксовано вже понад півмільйона безробітних українців.