Физик Амрута Гадж из Сассекского университета сейчас работает удаленно, но это не помешало есть успешно создать конденсат Бозе-Эйнштейна (ВЕС), который называют пятым состоянием материи. Женщина управляла лабораторным оборудованием, сидя в своей гостиной.

Об этом пишет "Нож".

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Отмечается, что процесс проходил гораздо медленнее, чем если бы доктор Гадж находилась в лаборатории.

"Очевидно, что это не так эффективно и намного более трудоемко. Я не могла систематически сканировать и исправлять ошибки", - подчеркивает Амрута.

Тем не менее, это первый подобный случай в истории. В университете считают, что это достижение - огромный шаг к работе с квантовыми технологиями в недоступных средах, например, в космосе, под землей, на подводной лодке или в экстремальных климатических условиях. Ведь теперь есть прецедент удаленной работы.

Конденсат Бозе-Эйнштейна - это агрегатное состояние вещества, основу которого составляют бозоны, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю.

Ранее сообщалось, что ученые изобрели способ производства электричества из воздуха.