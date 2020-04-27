Будущее наступило: ученые изобрели "электронную кожу" [ Редактировать ]
Исследователи из Калифорнийского технологического института сконструировали электронную оболочку, которая наносится поверх кожи человека и позволяет контролировать основные показатели состояния его здоровья. Об этом пишет rz.com.ua.
Отмечается, что устройство исключительно на биотопливных элементах, перерабатывающих человеческий пот.
Изготавливается электронная кожа из мягкой эластичной резины, оснащенной датчиками, которые измеряют различные показатели состояния здоровья организма: частоту сердечных сокращений, температуру тела, уровень сахара в крови и количество побочных продуктов обмена веществ, а также фиксируют нервные сигналы, контролирующие сокращение мышц тела.
"Одна из главных проблем таких носимых устройств – это энергопотребление. Мы хотели выяснить, можно ли получить достаточное для питания нового устройства количество электроэнергии из пота человека. И теперь с уверенностью можем ответить: да, это возможно". – говорит автор исследования Вэй Гао.
По словам Вэй Гао, в дальнейшем исследовательская группа планирует разрабатывать разнообразные датчики, которые можно встраивать в электронную оболочку и использовать для различных целей.
"Мы хотим, чтобы эта система была платформой. В дополнение к тому, что она является носимым биосенсором, это может быть интерфейс человек-машина. Жизненно важные показатели и молекулярная информация, собираемая с помощью этой платформы, могут быть использованы для проектирования и оптимизации протезов следующего поколения", - объясняет он.
Ранее сообщалось, что ученые изобрели способ производства электричества из воздуха.
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