Исследователи из Калифорнийского технологического института сконструировали электронную оболочку, которая наносится поверх кожи человека и позволяет контролировать основные показатели состояния его здоровья. Об этом пишет rz.com.ua.

Отмечается, что устройство исключительно на биотопливных элементах, перерабатывающих человеческий пот.

Читайте также Как звучит коронавирус: ученые перевели структуру вируса в мелодию

Изготавливается электронная кожа из мягкой эластичной резины, оснащенной датчиками, которые измеряют различные показатели состояния здоровья организма: частоту сердечных сокращений, температуру тела, уровень сахара в крови и количество побочных продуктов обмена веществ, а также фиксируют нервные сигналы, контролирующие сокращение мышц тела.

"Одна из главных проблем таких носимых устройств – это энергопотребление. Мы хотели выяснить, можно ли получить достаточное для питания нового устройства количество электроэнергии из пота человека. И теперь с уверенностью можем ответить: да, это возможно". – говорит автор исследования Вэй Гао.

По словам Вэй Гао, в дальнейшем исследовательская группа планирует разрабатывать разнообразные датчики, которые можно встраивать в электронную оболочку и использовать для различных целей.

"Мы хотим, чтобы эта система была платформой. В дополнение к тому, что она является носимым биосенсором, это может быть интерфейс человек-машина. Жизненно важные показатели и молекулярная информация, собираемая с помощью этой платформы, могут быть использованы для проектирования и оптимизации протезов следующего поколения", - объясняет он.

Ранее сообщалось, что ученые изобрели способ производства электричества из воздуха.