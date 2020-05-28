Что будет с Twitter: Трамп подпишет жесткий закон о соцсетях [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп готов подписать жесткий закон о соцсетях уже сегодня, 28 мая. Об этом изданию Reuters сообщили представители Белого дома.
"Американский президент пригрозил закрыть сайты, которые он обвинил в подавлении консервативных голосов. Пока неясно, как Трамп намерен закрыть или ограничить деятельность частных компаний, включая Twitter", - комментирует агентство.
Связано ли данное решение с инцидентом президента США с Twitter - неизвестно.
Как известно, Трамп обвинил социальные медиаплатформы в цензуре по отношению к Республиканской партии. Американский лидер намерен ввести контроль за соцсетями вплоть до их блокировки.
Напомним, 27 мая, президент США на своей странице в Twitter высказался по поводу фальсификаций на президентских выборах в США – 2020. После чего специалисты компании Twitter оставили под постом Трампа ссылку (маркировку), которая открывает пользователям список якобы фейковых высказываний Трампа.
В свою очередь американский президент обвинил соцсеть Twitter во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах.
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