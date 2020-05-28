Україна закликала забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ на Донбас [ Редактировать ]
Узгодити списки для нового обміну полоненими і підготувати їх для обговорення на наступній зустрічі. Такої домовленості досягли учасники учорашнього засідання Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомили у пресслужба Офісу президента. Крім того, під час засідання Україна наполягла, щоб Росія зі своєї сторони забезпечила доступ спостерігачів ОБСЄ задля фіксації можливих порушень режиму тиші.
Представники української делегації зазначили, що днями патрулі місії зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО.
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