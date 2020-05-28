Початок продажу на плацкарти поки не прогнозують

"Укрзалізниця" відновлює рух. Майже третина обсягу міжміських перевезень запрацює вже з понеділка. Отже, чи готові потяги до роботи та як прийматимуть пасажирів на час карантину, Ірина Розова знає.

Порожні зали очікування та коридори залізничного вокзалу - явище таке ж дивне як сніг посеред літа, але вже зовсім скоро тут усе повернеться до звичайного життя.

Вже з понеділка 42 міжміських потяги поїдуть до тих регіонів, де епідеміологічна ситуація не критична та дозволяє прийняти українців. Одеса, Харків, Кривий Ріг, Дніпро, Лисичанськ, Маріуполь - переважно міста сходу та півдня. Через тривалу карантинну паузу - провідники зізнаються.

Яким, до речі, аби скористатися послугами залізниці - тепер доведеться суворо дотримуватися нових правил. Без маски до потягу жодного не пустять. А при посадці обов'язковий температурний скринінг. Якщо температура підвищена, вибачте, подорож доведеться відмінити.

Алла Бондарчук, провідниця:

Якщо буде підозра, або підвищена температура, такі пасажири до вагону допускатися не будуть. на шляху прямування також, якщо у пасажира погіршиться стан здоров'я - провідник про це сповістить начальника поїзда, начальник поїзда буде діяти згідно інструкції міністерства охорони здоров'я.

Чай, кофе ми на даному етапі продавати не будемо. - Зі своїм? - Зі своїм.

Без маски вам і квиток у касі не продадуть. А проїзні продають поки лише на половину місць у потягах. І тільки на купе або СВ. Квитки переважно купують через інтернет. Але є й ті, хто приходить до кас.

Тетяна Волчок, киянка:

Ось узяли на червень місяць на кінець хочеться вже поїхати відпочити до моря, все добре.

В руках у Тетяни довгоочікувані квитки. Жінка розповідає планували відпустку з родиною раніше, але через карантин подорож довелося перенести. Щодо цін, то в Укрзалізниці запевнили - найближчим часом підвищення точно не буде. Початок продажу на плацкарти поки не прогнозують.

Іван Юрик, в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця":

По плацкартах ми скоро дамо інструкцію. Ми зараз в першу чергу - "Інтерсіті", СВ, купе. Будемо моніторити ситуацію по розповсюдженню інфекції, як буде загальна ситуація, дамо додаткові інструкції по плацкартах.

Так само обережно в "Укрзалізниці" кажуть і про відновлення руху приміських електричок.