Суперечлива резолюція. У Пекіні Всезагальні збори депутатів зробили перший крок до ухвалення закону, що фактично посилює контроль Пекіну над Гонконгом. Наразі регіон має широку автономію. Її відстоювали активісти на масових протестах торік. Як реагують на сьогоднішнє рішення - дивіться далі.

Понад 2800 голосів за і лише один проти резолюції щодо Гонконгу. Вона відкриває зелене світло законопроекту "Про вдосконалення правової системи" автономного регіону. У Пекіні заявляють, що він спрямований на зміцнення безпеки в місті

Лі Цзяньшу, голова комітету Всекитайського конгресу народних представників:

Наш комітет гарантуватиме довготермінову стабільність Гонконгу, зокрема принципу "одна держава, дві системи".

Закон дозволяє Пекіну створювати власні спецслужби у Гонконгу і запроваджує кримінальну відповідальність за іноземне втручання, тероризм, підрив влади та сепаратизм. Під таку кваліфікацію можуть потрапити масові протести. Вони тривали у місті з минулого червня майже півроку. Супроводжувались сутичками, затриманнями і навіть самогубством.

Активісти, здебільшого молодь, невдоволені законопроєктом, який дозволяє екстрадувати засуджених з Гонконгу на материк. Через акції непокори законопроєкт відклали. Але нинішнє рішення Всекитайського конгресу тутешні опозиціонери вважають крапкою на автономії регіону. Кілька днів перед початком з'їзду депутатів у Пекіні - Гонконг протестував

Кальвін Хо, віце-голова асоціації за демократію та добробут Гонконгу:

Ми хочемо демократії і свободи, ці принципи закріплені в основному законі. Він обіцяє нам загальне виборче право, але за останні 20 років його не впровадили належним чином. натомість Пекін хоче продушити всіх громадян, ще сильніше, ніж раніше. Ми лише відстоюємо своє базові права. Ми не хочемо, щоб Гонконг став Китаєм.

Дехто з опозиціонерів закликає іноземні уряди накласти санкції на Пекін. Схожий крок уже зробили Сполучені Штати. Держсекретар Майк Помпео повідомив Конгресу, що віднині Гонконг слід розглядати як частину Китаю.

На практиці рішення означає: статус компаній, зареєстрованих у Гонконгу зміниться, що зменшить потік інвестицій. А це, своєю чергою, позбавить Гонконг статусу фінансового центру і вікна Китаю у світ капіталізму. А врешті ще більше загострить торгову війну між Китаєм і Штатами.

Адміністрація Гонконгу китайський законопроєкт підтримує. У разі схвалення він набуде чинності в серпні цьогоріч.