В африканском национальном парке Замбези был запечатлен необычный бой двух жираф.

Об этом пишет The Sun.

По информации, молодой самец не поделил что-то со старшим товарищем и решил решить вопрос "на кулаках".

Отмечается, что животные начали крутиться друг напротив друга и один из них решил использовать прием с "удержанием" ноги соперника, после чего тот вынужден был балансировать на трех ногах.

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