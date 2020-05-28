Жирафы устроили "бойцовский клуб" (видео) [ Редактировать ]
Фото:Animalsglobe
В африканском национальном парке Замбези был запечатлен необычный бой двух жираф.
Об этом пишет The Sun.
По информации, молодой самец не поделил что-то со старшим товарищем и решил решить вопрос "на кулаках".
Отмечается, что животные начали крутиться друг напротив друга и один из них решил использовать прием с "удержанием" ноги соперника, после чего тот вынужден был балансировать на трех ногах.
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