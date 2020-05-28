Восстановление судостроения - задача стратегической важности для отечественной экономики. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко на предприятии "Эвери" в Николаеве в четверг, 28 мая.

Юрий Бойко ознакомился с работой терминала, пообщался с сотрудниками. Директор предприятия Виталий Белов отметил, что карантин отразился на работе терминала, и это привело к некоторому снижению темпов развития. Ещё одна проблема - отсутствие электрификации части железнодорожной дороги на Николаевщине, что затрудняет транспортировку и логистику грузов.

Юрий Бойко подчеркнул необходимость восстановления отечественного судостроения.

"Наши товары должны ходить на наших кораблях. То, что в последние годы произошло с отечественным судостроением - это просто беда. Больно видеть, как простаивают николаевские заводы, где построена значительная часть кораблей, которые ходят по всему миру. Нужно сделать серьезные выводы и начать восстанавливать судостроение. Это не только позволит создать новые рабочие места, но и в целом станет мощным импульсом для развития украинской экономики", - отметил Юрий Бойко.

"Очень важно то, что одно рабочее место в судостроении создает 10-12 рабочих мест в смежных отраслях. Судостроительная отрасль Украины может и должна стать локомотивом украинской экономики и занять весомую долю в отечественном ВВП", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

В рабочей поездке Юрия Бойко сопровождали кандидат на пост руководителя городской организации Николаева Артем Ильюк и депутат облсовета от ОПЗЖ Владимир Фроленко.

Отвечая на вопрос журналистов об участии партии в местных выборах, Юрий Бойко отметил, что рейтинг ОПЗЖ растет, и он верит в победу представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" на выборах в областной и городской советы Николаева.

Справочно.

Морской терминал "Эвери" занимает одну из ведущих позиций на украинском рынке по перегрузке свекловичной мелассы и растительного масла. Общий тоннаж единовременного хранения на терминале превышает 141 тыс. тонн. Мощности по перевалке - 1,2 млн. тонн масла и 300 тыс. тонн мелассы в год.