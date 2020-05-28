В Украине резко "обвалились" зарплаты [ Редактировать ]
В апреле 2020 года - во второй месяц карантина - в Украине резко обвалилась средняя зарплата. Только за один месяц уровень зарплат обвалился более, чем на 1 тысячу гривен - до 10 тысяч 430 гривен. Это на 1 тысячу 16 гривен меньше, чем в марте, когда средняя зарплата составляла 11 тысяч 446 гривен. Такие данные приводит Госстат.
Интересно, что это все равно выше, чем было в апреле 2019 года. Год назад средняя зарплата составляла 10 тысяч 269 гривен, а за это время выросла на 161 гривну. Вместе с тем это первый обвал средней зарплаты в 2020 году. В предыдущие месяцы она лишь увеличивалась, а с января по март 2020-го выросла аж на 719 гривен.
Три наиболее оплачиваемые сферы:
- финансовая и страховая деятельность - в среднем 20 тысяч 256 гривен;
- информация и телекоммуникации - в среднем 18 тысяч 317 гривен;
- государственное управление и оборона - в среднем 15 тысяч 41 гривна.
Одновременно во время карантина зарплата работников сферы общественного питания даже не дотянула до "минималки" - 3 тысячи 500 гривен. Это объясняется тем, что в период карантина бизнес в этой сфере не работал совсем.
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