Заливає дощем і засипає снігом! Якщо напередодні хурделило в Карпатах, то сьогодні по всій Україні шторм, зливи, град. В Одесі машини сьогодні не їхали, а пливли річками, на які перетворилися дороги. А в Харкові люди пересувалися вулицею на надувних човнах. Якої ще біди наробила негода? Про геть нелагідний травень - дивіться далі.

Під звуки травневого граду прокинулися сьогодні жителі Луцька і Чернівців.

Від самого ранку зливи вирували і в Одесі. За три години місто перетворилося на Венецію і це без перебільшення.

Усього за кілька годин сильні дощі затопили площі, бульвари і цілі вулиці. Рух громадського транспорту довелося зупинити, а легкові машини просто посеред дороги опинялися у водяному полоні. В Одесі негода побила антирекорд. За лічені години випала двомісячна норма опадів, а це близько сорока дев'яти міліметрів. Востаннє такі дощі у травні зафіксували 1962.

А це вже Дніпро. Тут також додала клопотів негода і пішоходам, і водіям.

Ігор Бугай, житель Дніпра:

Мариупольськой тролейбуси затягує, аж куда. Нема стеков, их там и чистили, та толку немає ніякого.

Олександр, водій:

Бывает, не без проблем. Проехать, то нормально, но не все же машины высокие. Есть который могут и травмировать себя.

У місті та по області оголосили штормове попередження. Від вчорашнього вечора не припиняються дощі, а вранці здійнявся поривчастий вітер такої сили, що валив дерева.

Дарья Гречищева, начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

За допомогою обладнання рятувальники прибрали шести метрове дерево з проїжджої частини, яке заважало руху транспорту. Усі інші виклики відпрацьовано комунальними службами.

Сильний дощ залив і Харків. Злива просто зносила автівки з дороги. Дехто з місцевих жителів із почуттям гумору, на затоплені вулиці виїхав на надувних човнах. Уже пообідді зливи вщухли по всій території України. Синоптики заспокоюють негода відступає. Уже на завтра прогнозують мінливу хмарність і потепління.