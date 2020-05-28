Прикордонники України отримали тисячі індивідуальних експрес-тестів на коронавірус від благодійників фонду "Україна - XXI століття" [ Редактировать ]
Порятунок від епідемії коронавірусу діагностика. І з цим в Україні наразі проблеми. Масового тестування не проводять. Тож захистити тих, хто боронить наші рубежі - прикордонників - вирішили благодійники. Сьогодні передали їм п'ять тисяч експрес-тестів.
Вчасно діагностувати - значить врятувати життя.
Спасе комусь життя, збереже здоров'я.
П'ять тисяч індивідуальних експрес-тестів - для прикордонників. Це подарунок від доброчинників.
На першому рубежі наші прикордонники будуть захищені.
Результат - майже 100 відсотковий.
Дуже зручно, наскільки читав анотацію до цього дає 90 відсотків позитивних, якщо перші тести давали 30% правильних то ці 90
Тестувати прикордонників необхідно. Бо вони у групі ризику - щодня контактують із десятками тисяч людей.
Сергій Сердюк, заступник голови Державної прикордонної служби України:
Для нас ця допомога є надзвичайно важливою щоб наші військовослужбовці, які потрапили в зону ризику, була своєчасно надана їм допомога, вилікувані, поставлені до строю і займалися основним своє завдання щодо охорони державного кордону.
Зараз у лавах прикордонників є чимало інфікованих, і майже 100 на обсервації.
Михайло Карнаух, начальник Управління охорони здоров'я Державної прикордонної служби України:
В госпіталі знаходиться 11 чоловік з коронавірусом, загалом по ДПС 34 чоловіка. На обсервація, самоізоляціях - 90 чоловік, 16 одужали і ця допомога буде планомірно розподілена не тільки в центральні регіони, але і на схід і на захід і в зону ООС.
Богдан Губський, голова фонду "Україна - XXI століття":
Коронавірус це новий виклик для України і я впевнений в тому, що будь-яка людина яка має можливість повинна докласти зусиль для вирішення проблеми боротьби з коронавірусом. І сьогодні військовослужбовці ДПСУ, вони знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом, вони в зоні ризику, адже вони проходять службу і на сході України, і в пунктах перетину держкордону України, через який десятки тисяч людей щоденно проходять і саме тому прикордонними потребують і підтримки і допомоги аби вони могли якісно виконувати свою роботу.
Це вже не перша допомога від благодійного фонду для військовиків.
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