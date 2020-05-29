Тортури і зґвалтування у Кагарлику Київської області, що вчинили працівники місцевої поліції, засудили в ООН, - йдеться в повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини.

Українських силовиків закликають швидко і ретельно розслідувати злочин, та вжити заходів для запобігання новим випадкам катувань і жорстокого поводження з боку правоохоронців.

Нагадаємо, зґвалтування в Кагарлику сталося 24 травня, жертвою поліцейських стала місцева жителька. Підозрюваних - колишніх співробітників поліції Миколу Кузіва і Сергія Сулиму взяли під варту. Справою опікується Державне бюро розслідувань.