В ООН засудили тортури і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика [ Редактировать ]
Тортури і зґвалтування у Кагарлику Київської області, що вчинили працівники місцевої поліції, засудили в ООН, - йдеться в повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини.
Українських силовиків закликають швидко і ретельно розслідувати злочин, та вжити заходів для запобігання новим випадкам катувань і жорстокого поводження з боку правоохоронців.
Нагадаємо, зґвалтування в Кагарлику сталося 24 травня, жертвою поліцейських стала місцева жителька. Підозрюваних - колишніх співробітників поліції Миколу Кузіва і Сергія Сулиму взяли під варту. Справою опікується Державне бюро розслідувань.
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