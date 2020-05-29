Вперше за 124 роки скасували Бостонський марафон [ Редактировать ]
Через коронавірус скасували Бостонський марафон. Організатори вирішили відмовитися від проведення цьогорічного забігу - уперше за 124 роки існування.
Початково старт марафону був запланований на квітень, через пандемію його перенесли на вересень, а зрештою зовсім скасували. Натомість атлетам пропонують взяти участь у "віртуальному забігу" - з 7 по 14 вересня у своєму місті подолати 42-кілометрову дистанцію не більше як за шість годин та надати докази організаторам.
по теме
"Червоні берети" проти коронавірусу: американці об'єднуються в карантинні патрулі
Ті, хто відчував себе абсолютно непотрібним у довгі місяці карантину, тепер мають можливість змінювати своє місто - як стати "антивірусним" супергероєм?
У Білорусі росте кількість хворих на COVID-19
Від ускладнень померли 165 пацієнтів, втім, білоруські посадовці від медицини вважають, що країна виходить на "епідемічне плато"
У Німеччині розробили безконтактні тест-системи на коронаввірус
Розробники намагаються захистити медпрацівників від можливого інфікування при перевірці людей з підозрою на COVID-19 - як працює автоматична система забору аналізів, чи часто хворіють німецькі лікарі і які претензії мають до уряду?
В Україні запроваджують масове тестування на COVID-19 - Максим Степанов
Наступного тижня тестування розпочнуть по всій Україні - проводитимуть так званий імуноферментний аналіз, - про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов
У США та ЄС виявили невідому раніше дитячу хворобу
Як пов'язаний коронавірус з новою дитячою хворобою, що вже забрала п'ять життів, вивчає ВООЗ - що це за недуга і на які симптоми варто звертати увагу батькам?