Через коронавірус скасували Бостонський марафон. Організатори вирішили відмовитися від проведення цьогорічного забігу - уперше за 124 роки існування.

Початково старт марафону був запланований на квітень, через пандемію його перенесли на вересень, а зрештою зовсім скасували. Натомість атлетам пропонують взяти участь у "віртуальному забігу" - з 7 по 14 вересня у своєму місті подолати 42-кілометрову дистанцію не більше як за шість годин та надати докази організаторам.