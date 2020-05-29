Відкритий кордон: у Хорватії стартує туристичний сезон [ Редактировать ]
У Хорватії стартує туристичний сезон. Кордони відкрили для громадян з 10 країн, де досягли позитивних результатів у боротьбі з COVID-19, - по це заявив прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович. А саме: Словенії, Угорщини, Австрії, Чехії, Словаччини, Естонії, Латвії, Литви, Польщі й Німеччини.
Згодом, перелік обіцяють розширити. Ті, хто приїде до країни, муситимуть надати адресу проживання та свої контакти.
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