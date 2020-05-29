В Ужгороді активісти доклали зусиль, аби в місті з'явився реабілітаційний центр для інвалідів. З допомогою спонсорських коштів та фонду Регіонального розвитку - будівництво таки стартувало. Але цього року фінансування припинили. Захисники центру поділилися своїми проблемами з нашими кореспондентами.

Олександр Лизанець, голова обласної організації Федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату:

Це наш об'єкт, тішить око. Ми за 4 роки здобули багато. Того, що ми дах зробили, окна, панелі поставили, підлогу тимчасову.

Ще кілька років тому, каже Олександр Лизанець, це приміщення було місцевим смітником та притулком для безхатченків. Активістам вдалося достукатися до чиновників, і започаткувати тут Реабілітаційний центр. Виділили землю, надали фінансування: кошти надходили із Держфонду регіонального розвитку, міськради та спонсорів.

Едуард Зелеський, громадський активіст:

Це буде серце західної України, де зможуть оздоровлюватися інваліди, люди з особливими потребами, учасники АТО. Цей центр має право на існування, він потрібен нам.

За проєктом, тут має бути 6 залів для занять спортом. Медичний та масажний кабінети, хостел. Однак, за 4 роки встигли лише провести комунікації, зробити стіни та вінка. Витратили 11 мільйонів. Цьогоріч кошти на подальші роботи - у міській раді не передбачили.

Василь Гомонай, заступник Ужгородського міського голови:

Реалізація проектів по держаному фонду можлива тільки на протязі 3 років. Станом на сьогодні в бюджеті міста Ужгорода передбачені тільки кошти на коригування проектно-кошторисної документації. Бюджет міста обмежений.

Нема за що навіть найняти охорону, аби тут знову не відновили смітник. У міськраді ж заспокоїли, - на об'єкті є камери - цього має бути достатньо. Певний час охоронців забезпечував підрядник, згодом - фінансували волонтерським коштом. Та всі запаси скінчилися. Олександр показує перші наслідки відсутності охорони.

Олександр Лизанець, голова обласної організації Федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату:

Витратили на всі ці окна близько 1 млн. 700 тис бачити вже розбили перше. Я боюся, тому що американці сказали, що ми должни, це як є об'єкт сохранити до вересня.

Американці, про яких розповідає активіст, - спонсори. Вони пообіцяли восени продовжити роботи - облаштувати медкабінет. На Закарпатті подібного реабілітаційного центру, де інваліди могли б займатися спортом безкоштовно - немає. А потреба є. Волонтери сподіваються, що в міській раді їх почують, і роботи відновлять після корекції кошторису. А тим часом, розраховують на спонсорів, аби хоч зберегти саме приміщення.