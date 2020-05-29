Стан енергетики України свідчить про неминучу кризу [ Редактировать ]
Цієї середи в Україні вперше за час Незалежності електрики від атомної генерації виробили менше, ніж від теплової. Просто як новина - це може прозвучати нейтрально: все ж таки кінцевому споживачу не важливо, звідки у нього світло в домі. Але якщо говорити про систему загалом - то це дуже красномовна ознака кризи.
На енергоринку України ще ніколи такого не було, щоб доводилося так масштабно обмежувати атомні станції у виробленні електрики. А це ж і найдешевша енергія - у порівнянні з тепловою чи з "зеленим тарифом", і виникають питання щодо безпеки - банально чи вистачить грошей державному Енергоатому, аби працювати без збоїв та проблем?
Простих рішень у цій ситуації немає. Коронакриза значно зменшила споживання. А чим менше працює економіка, тим менше купують електрику.
Відповідно, якщо обмежувати виробництво, то хтось має постраждати - або атомні станції, або електростанції, які працюють на вугіллі, а це так само, робота десятків тисяч енергетиків та шахтарів, або об'єкти зеленої енергетики, які у нас в країні мають значні привілеї. Зокрема, і гарантію оплати їхньої електрики за найвищим тарифом навіть тоді, коли спожити цю енергію - немає кому.
Урядовці поки ведуть переговори з інвесторами зеленої енергетики, щоб ті погодились на зменшення тарифу. Чи зможуть? Це стратегічне питання для України.
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