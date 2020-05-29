Виправили помилку: Кабмін роз'єднав міністерства енергетики та екології [ Редактировать ]
Кабмін продовжує креативити. Якщо за часів Олексія Гончарука були об'єднані міністерства енергетики та екології, то тепер - за часів Дениса Шмигаля - їх знову роз'єднали. Відповідне рішення було ухвалене цього тижня.
У владі кажуть - виправили помилку. Гончарук сподівався скоротити бюрократичну машину, але, мовляв, обрав невірний шлях. Тож тепер доводиться повертати усе, як було. На жаль, вже не повернути шести місяців часу, який був витрачений на об'єднання відомств. Та й чи запрацюють вони ефективно у роз'єднаному стані, теж жодної гарантії.
Також в Уряду і нове непросте кадрове завдання - знайти відповідного керівника на екологію. Це на додачу до міністерств культури і освіти, а також, власне, міністерства енергетики, які очолюють посадовці у тимчасовому статусі виконуючих обов'язки.
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