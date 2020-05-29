Не буде перебільшенням сказати, що цей тиждень видався для України кримінальним. Чи не щодня новини, від яких стає лячно - чи не повертаємося ми у лихі 90-ті? Ось лише одна подія у Броварах Київської області, у якій на сто відсотків відображається стан нашої держави. Сьогодні вранці місцевий криміналітет вирішив переділити перевезення маршрутками. Головним аргументом стала зброя.

Чим показова ця історія? І тим з якою легкістю бандити готові застосувати зброю, і тим які вони самовпевнені - починають стріляти просто посеред міста, і тим наскільки значна тіньова вигода навіть у такій, здавалося б, небагатій галузі, як місцевий транспорт.

Кого ж затримала поліція? І чи посадять тих стрілків? Усі подробиці - у Ксенії Барвиненко.

Бойові дії посеред тихого спального району.

З одного боку - місцеві тітушки, з іншого - "зальотні гастролери".

Таким став ранок у містечку Бровари, під Києвом. Там під вікнами житлових будинків влаштували перестрілку. Результат - троє поранених, побиті вікна та машини. У квартирі цієї жінки куля поцілила у шибку.

Щастя, що ніхто з мирних мешканців не потрапив під перехресний вогонь.

В мере руки до сіх пор осьо, я злякалася ну дивіться, ну це якісь 90-ті, я злякалася.

Дениса теж розбудили постріли за вікном. Каже, коли прокинувся - не одразу зрозумів, де знаходиться.

Денис, очевидець:

Просипаюсь іде бой, я місяць назад як з Донбаса, іде бой, шукаю автомат, не понімаю чого в бліндаже так світло.

У поліції звітують - відреагували блискавично. І за кілька хвилин розігнали вуличних бійців.

Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області:

Наружними нарядами були проведені заходи по затриманню осіб. Наразі десять осіб затримано, зброя в них вилучена, проводяться оперативно-розшукові заходи по встановленню інших учасників цієї події.

А от очевидці кажуть, - поліцію чекали мінімум 10 хвилин.

Денис, очевидець:

На моем телефоне самое первое видео. Это я пока сообразил. 2 хвилини потрібно було і десь в 7.24 приїхала перша патрульна машина з двома патрульними.

Чому правоохоронці не оперативно зреагували - не зміг пояснити і міністр внутрішніх справ.

Володимир Зеленський, президент України:

А що поліція не знала що там відбувається? На відео видно, що поліцейських там немає.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Да, это неожидання была ситуация, обычно собираются люди и их свозят обычным образом, маршрутным развозкам, когда начинают люди стекатся, а потом начинают работать маршрутные операторы, поэтому квалифицировали это что свозят обычных работников водителей и так дальше.

В проліції кажуть - пострілялися легальні і нелегальні перевізники. Цю версію підтверджують і місцеві бо два дні тому тут пустили нові автобуси з Броварів до Києва, а приватні перевізники, які роками працювали на цьому маршруті опинилися за бортом.

Люди розповідають: кілька днів у них під вікнами вешталися молодики. Перевізники - ділили пасажирів і маршрути.

Руслан, очевидець:

Тут на углу, где все происходило тут собирались маршрутки частники, и у всех была табличка Киев-Бровары, и увозили. А тут міський маршрут поставили? - Ну да.

А це саме ті маршрутки розбрату. Вони гасають до Києва що пів години. Раніше замість них тут були приватні перевізники, які збирали людей по всьому місту і возили до столиці.

А чиновники вже почали традиційну гру - перекинь відповідальність на іншого. Мер Броварів в усьому звинувачує обласних керівників.

Ігор Сапожко, мыський голова Броварів:

Ми неодноразово звертались до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДА щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмаша до метро Лісова через Кільцеву дорогу. Всі звернення були проігноровані.

Замість цього обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже діючий.

Тим часом правоохоронці вже затримали понад 20 стрільців. Цікаво що всі вони як на підбір із Вінничини.

І поки поліція шукає автівки, на яких втікали стрільці, в регіонах почалися гучні кадрові ротації. Під роздачу потрапив головний поліцейський Вінниччини Юрій Педос. Його та двох заступників усунули з посади. А правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства та замаху на вбивство.