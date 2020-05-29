В пятницу, 29 мая, в центре Киева, на улице Большая Васильковская 62/64, произошел конфликт между ветераном АТО Михаилом Майманом и предпринимателем Владимиром Теслей, который также является президентом лиги WWFC (бои по смешанным боевым искусствам). Об этом сообщил Telegram-канал "Блог молодого журналиста".

Авто Тесли было заблокировано двумя автомобилями, на которых передвигается Майман - Мерседес S-класа и Maybach (на одесских номерах).

После того как один из охранников Маймана наставил пистолет на дверь заблокированного авто, предприниматель вышел из него и подвергся нападению: Майман напал на Теслю с ножом.

На данный момент на месте инцидента работают следователи Нацполиции.

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