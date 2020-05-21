Ходил по городу и резал: мужчина зверски напал на пятерых человек [ Редактировать ]
В городе Бадене (Австрия) мужчина напал с ножом на пятерых человек в разных районах города. Все они были госпитализированы.
Об этом заявили в городской полиции, передает APA.
На людей напали ночью. Мужчина успел нанести ранение пятерым жителям, которые впоследствии были доставлены в больницу. Сам нападавший найден с серьезным ранением в ходе операции по задержанию.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают мотивы преступника.
Ранее мы писали, что в Днепре жестоко убили 12-летнего мальчика.
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