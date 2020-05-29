Чи варто на щось сподіватися українським медикам? Про хронічні хвороби нашої медицини в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла Ірина Сисоєнко - голова офісу реформ академії меднаук України, ініціаторкою і координаторка проекту "Захистимо медиків - врятуємо Україну".

- Ми з вами бачимо, як через безгрошів'я та коронапаніку наші лікарні уже втрачають медичний персонал. Це стосується і системи швидкої допомоги, яка за умов пандемії має просто стратегічне значення для держави. Чи може влада зараз зупинити цей відтік кадрів?

- Я відповім на ваше запитання прикладом, який відбувся вчора. Біла Церква, станція екстреної медичної допомоги. До чого довели людей, які працюють, медичні представники бригад екстреної медичної допомоги, коли немає лікарських засобів, і медики на виїзди вимушені купувати самі ліки. Коли відбувається скорочення бригад швидкої допомоги підстанції, яка обслуговує трасу міжнародну "Одеса-Київ" і там, де безпореденьо 330 тисяч населення, які мають бути забезпечені кількістю бригад. Порушуються всі нормативи.

- Що прогнозують науковці про другу хвилю пандемії? Чи варто її чекати, якщо так, то коли? І чи готова наша держава?

- По-перше, що ми бачимо зараз? Те, що психологічно люди звиклись і люди розслабляються в тому, що зараз існує все ж таки епідемія коронавірусу. Це дуже погана ознака. Друге. Питання другої хвилі залежить виключно від того "коли" вона буде. Тому що вона буде. Питання лише "коли?" Протягом двох цих тижнів, коли вже відкрили громадський транспорт і метро, ми також маємо побачити результат цього пом'якшення, і відповідно зробити висновки. Саме головне - дотримуватись фізичної дистанції, носити маску і засоби особистого захисту. Це те, що нас врятує від будь-якого вірусу.