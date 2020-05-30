Поезда в западном направлении начнут курсировать с 4 июня (список) [ Редактировать ]
В субботу, 30 мая, "Укрзализныця" начинает продажу билетов на поезда в западном направлении. Они начнут курсировать с 4 июня. Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
"Сегодня открываем продажу билетов на долгожданные поезда в западном направлении. Мы точечно получили разрешение региональных комиссий. Правда, туда движение стартует не с 1 июня, а с 4 июня", - написал топ-менеджер.
На сайте "Укрзализныци" сообщается, что продажа билетов открыта на 6 поездов дальнего следования:
- №1/ сообщением Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным);
- №7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);
- №749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);
- №29/30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);
- №98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным);
- №772/771 Хмельницкий-Киев (ежедневно, с 4 июня).
Иван Юриктакже сообщил, что места продаются в шахматном порядке, на данный момент только по 50% в вагоне. Всего с понедельника поедет 7 пар Интерсити. Будет максимальная санитарная обработка согласно всем правилам, обязательно - скрининг температуры и маски. В поездах на первом этапе будет запрещена продажа продуктов питания. В ночных поездах проводники смогут предложить только воду в бутылках.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с 1 июня начнут курсировать 42 поезда. Было получено "добро" областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.
Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.
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Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты можно приобрести через официальный сайт "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах. С 1 июня билеты будут продавать за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.
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