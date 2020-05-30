Гроші не допоможуть: "броварським стрілкам" обрали запобіжний захід [ Редактировать ]
Два місяці під вартою, гроші не пропонувати. "Броварським стрілкам", які у п'ятницю влаштували кримінальні розбірки у стилі 90-х, обрали запобіжний захід. Залишатимуться під арештом без права внесення застави.
Нагадаємо, вчора вранці близько сотні озброєних молодиків мовою пострілів намагалися вибороти права на пасажирські перевезення у Броварах. Змагалися місцеві маршрутники з вінницькими. Результат перестрілки - троє поранених, побиті автівки та вікна у квартирах сусідніх будинків. Затримали 28 людей.
Поліція звітує, що встановлено більше шістдесяти учасників стрілянини. Зокрема, й замовників збройних розбірок.
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