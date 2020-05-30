Два місяці під вартою, гроші не пропонувати. "Броварським стрілкам", які у п'ятницю влаштували кримінальні розбірки у стилі 90-х, обрали запобіжний захід. Залишатимуться під арештом без права внесення застави.

Нагадаємо, вчора вранці близько сотні озброєних молодиків мовою пострілів намагалися вибороти права на пасажирські перевезення у Броварах. Змагалися місцеві маршрутники з вінницькими. Результат перестрілки - троє поранених, побиті автівки та вікна у квартирах сусідніх будинків. Затримали 28 людей.

Поліція звітує, що встановлено більше шістдесяти учасників стрілянини. Зокрема, й замовників збройних розбірок.