4 роки минуло від дня Грибовицької трагедії на Львівщині - тоді після тривалої пожежі на сміттєзвалищі з висоти 90 метрів обвалився непотріб. Під завалами загинули троє рятувальників та працівник комунального підприємства.

Винних і досі не покарано. У трагедії прокуратура звинувачує тодішніх керівників комунального підприємства, яке обслуговувало полігон, та екс-керівника житлово-комунального господарства Львівської міськради. Втім, розгляд справи затягується.

Христина Олійник, процесуальний керівник у справі, прокурор Львівської обласної прокуратури: