Грибовицька трагедія на Львівщині: які результати розслідування справи [ Редактировать ]
4 роки минуло від дня Грибовицької трагедії на Львівщині - тоді після тривалої пожежі на сміттєзвалищі з висоти 90 метрів обвалився непотріб. Під завалами загинули троє рятувальників та працівник комунального підприємства.
Винних і досі не покарано. У трагедії прокуратура звинувачує тодішніх керівників комунального підприємства, яке обслуговувало полігон, та екс-керівника житлово-комунального господарства Львівської міськради. Втім, розгляд справи затягується.
Христина Олійник, процесуальний керівник у справі, прокурор Львівської обласної прокуратури:
Тривалий розгляд зумовлений тим, що відбулася зміна головуючого у справі - у зв'язку із закінченням повноважень судді, яка розглядала дане кримінальне провадження. Тому розгляд такого провадження було розпочато спочатку.
по теме
На Прикарпатті через байдужість лікарів померла жінка
Лікарі відмовилися допомогти жінці та понад чотири години тримали її в приймальному відділенні, а потім відправили в іншу лікарню - хвора жінка померла на півдорозі
Корупція та службова недбалість: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає покарати винних в обвалі житлового будинку в Одесі
На вулиці Торговій в Одесі завалилася будівля, яка простояла майже півтора століття - саме тоді, коли поруч почали будівництво висотного комплексу
Во Львовской области продлили карантин
В связи с эпидемиологической ситуацией в Львовской области продлили карантин
Медичний скандал на Запоріжжі: чому усунений від обов'язків лікар продовжує працювати
На Запоріжжі знову медичний скандал. Ще не вщухли пристрасті навколо пологового будинку в Енергодарі, де акушерів підозрюють у службовій недбалості
В Одессе девочка упала в бассейн ресторана и умерла
В Одессе двухлетняя девочка, которая упала в бассейн, умерла