Гроші і пандемія - теми для переговорів на найвищих рівнях в усьому світі. І Україна - не виняток. Про ситуацію з поширенням коронавірусу йшлося і під час телефонної розмови Володимира Зеленського та директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Ситуацією з коронавірусом не обмежилися. Георгієва привітала законодавчі вдосконалення у банківській сфері, і запевнила, що гроші першого траншу від Міжнародного валютного фонду вже скоро надійдуть в Україну.