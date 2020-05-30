Президент України провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ [ Редактировать ]
Гроші і пандемія - теми для переговорів на найвищих рівнях в усьому світі. І Україна - не виняток. Про ситуацію з поширенням коронавірусу йшлося і під час телефонної розмови Володимира Зеленського та директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.
Ситуацією з коронавірусом не обмежилися. Георгієва привітала законодавчі вдосконалення у банківській сфері, і запевнила, що гроші першого траншу від Міжнародного валютного фонду вже скоро надійдуть в Україну.
по теме
Транш МВФ: Шмыгаль рассказал, что требуют от Украины
Премьер-министр опроверг слухи о том, что планируется повышение пенсионного возраста. Ожидается, что МВФ утвердит выделение Украине $5 млрд сроком на 5 лет уже 5 июня.
Транш МВФ: в Кабмине назвали дату
Также Шмыгаль отметил, что в МВФ понимают позицию украинского правительства относительно того, как будут восстанавливать рост отечественной экономики
Україна та МВФ узгодили умови надання чергового траншу
Новий транш буде спрямований на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки
Украина подпишет меморандум с МВФ: Зеленский назвал сроки
По словам президента, в ближайшее время он одобрит закон о банках
Ціна кредиту: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає розсекретити домовленості з МВФ
В "Опозиційній платформі - За життя" вимагають від Кабміну публічно представити параметри Меморандуму з МВФ і розкрити всі взяті владою зобов'язання