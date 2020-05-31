На Украинско-Венгерской границе водители транспортных средств заблокировали КПП "Тыса"

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации, люди оказывают давление на сотрудников пункта пропуска и провоцируют стычки.

"В связи с действиями отдельных лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, пока приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией", - отмечается в сообщении.

Известно, что пограничники уже подтянули дополнительные силы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее мы писали о том, что граждане Украины, которые пытаются пересечь границу Украины и Венгрии устроили огромную пробку на пункте пропуска.