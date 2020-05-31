Водители "закупорили" границу с Венгрией (видео) [ Редактировать ]
На Украинско-Венгерской границе водители транспортных средств заблокировали КПП "Тыса"
Об этом сообщает Госпогранслужба.
По информации, люди оказывают давление на сотрудников пункта пропуска и провоцируют стычки.
"В связи с действиями отдельных лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, пока приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией", - отмечается в сообщении.
Известно, что пограничники уже подтянули дополнительные силы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее мы писали о том, что граждане Украины, которые пытаются пересечь границу Украины и Венгрии устроили огромную пробку на пункте пропуска.
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