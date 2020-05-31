Хвиля протестів після жахливого вбивства прокотилися Україною рік тому. Тоді у п'ятирічного Кирила Тлявова влучила куля поліцейських. Хлопчик саме вийшов на прогулянку біля власного будинку. Дитину намагалися врятувати хірурги. Та за три дні він помер в лікарні. На лаві підсудних опинилися тоді четверо.

Минув рік і справа потроху спускається на гальмах. Чи відповість зрештою хоч хтось за життя хлопчика? Про резонансну справу - Ігор Левенок далі.

Рік тому ось так українці відповіли копам за вбивство дитини. П'ятирічного Кирила Тлявова. Тоді по всій країні - прокотилася хвиля протестів. Під стінами поліцейських управлінь та відділків люди вимагали справедливо покарати винуватців.

Гучний злочин трапився у Переяславі-Хмельницькому. У вбивстві дитини звинувачують чотирьох осіб які заради розваги, п'яні, гатили з вогнепальної зброї по пляшках. Двоє з них поліцейські. Одна з куль влучила малюку в голову.

Владислав Волян, прокурор Державного бюро розслідувань:

Там житлова забудова. Відомо, що там ходять люди. Граються маленькі діти. Тому, стріляючи, навіть не бачачи цілі - ну людини, це вже умисне.

За справу взялися слідчі Державного бюро розслідувань. Тоді на хвилі суспільного резонансу під варту потрапили троє чоловіків. Двох поліцейських затримали ще у день трагедії. Старшого сержанта поліції, Володимира Петровця та лейтенанта Івана Приходька. Втім, хто ж саме стріляв - вони не зізнаються. Зброя, з якої вбили дитину, досі не знайдена.

Андрій Небитов начальник ГУНП в Київській області:

Завдяки зібраним доказам вдалося пред'явити підозри і осіб суд прийняв рішення арештувати на два місяці без застави.

За місяць до копів приєднався їх поплічник Дмитро Кривошей. Працівник місцевого комунгоспу. Того дня він теж розважався зі зброєю разом із поліцейськими.

Дмитро Кривошей, обвинувачений:

Вибачаємся, я дійсно стріляв, два постріли я здійснив, но я стріляв у стовбову опору, яка стоїть просто в полі.

Через пів року голова ДБР робить заяву, буцімто слідчі встановили хто саме вбив дитину.

Роман Труба, голова ДБР (2017-2019):

Допити, результати всіх експертиз доводять що дитина була вбита кулею з відстані у 80 метрів о і зробив це інспектор поліції.

Втім, справу по суті суд почав розглядати минулого тижня. А у березні Володимир Петровець та Дмитро Кривошей вийшли під заставу. Кожен сплатив по 273 тисячі гривень. Без жодних браслетів, можуть вільно пересуватися по Україні.

Олександр Щербина, адвокат родини потерпілих:

В мене є дуже багато питань до Державного бюро розслідувань і до працівників національної поліції, які здійснювали першочергові невідкладні дії. Це можливо або їхня некомпетентність або спеціальне приховування певних фактів.

Захисник родини потерпілих, каже справу намагаються спустити на гальмах. Жодних розслідувань щодо кругової поруки в поліції не проводилося. Ніхто з обвинувачених свою провину так і не визнав. Їм загрожує від трьох до семи років. За хуліганство і не навмисне вбивство. Захист Івана Приходька, який іще під вартою, готує клопотання про зміну йому запобіжного заходу.