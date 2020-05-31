Заборону на проїзд знімають. Вже від завтра запрацює міжобласне сполучення. Щоправда, діяти воно буде лише в тих регіонах, де дозволяє епідеміологічна ситуація. А за даними МОЗ, складною вона залишається у столиці, на Волині, у Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Тепер до статистики. Від коронавірусу в Україні одужали дев'ять з половиною тисяч людей. Померли 708 пацієнтів. За весь час епідемії підтверджено понад 23 з половиною тисячі захворювань на СOVID-19. За останню добу - плюс 468 нових випадків. В Україні зараз діє адаптивний карантин.

Обмеження знімаються поступово і не усюди. Все залежить від ситуації з поширенням інфекції в окремих регіонах. Так від завтра мають запрацювати спортзали, фітнес-центри та басейни. Але за умови обов"язкового термоскринінгу та кількісного обмеження - одна особа на десять квадратних метрів.