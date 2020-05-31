Сутички на західному кордоні. Сотні маршруток перекрили сьогодні рух на пункті пропуску "Тиса". Незапланований протест розпочався о пів на десяту ранку. Митники знайшли в автобусах посилки, які водії провозили на замовлення між країнами.

Вантаж змусили задекларувати. Та почули відмову, що й спричинило активні протести. Розбиратися приїхали керівники Держприкордонслужби. Як шукали компроміс - бачила наша Мар'яна Мартин.

Роман з колегами їдуть в Чехію. Завтра - до роботи. Та чи встигнуть? - не знають. Вже майже 7 годин стоять в черзі на кордоні.

Роман Карманський, заробітчанин:

Стоїмо вже від 10 ранку. Нам ще їхати до чехії потрібно 1000 км звідси, а їхати через австрію томущо кордони закриті.

Від самого ранку на українсько-угорському кордоні заблокована робота. Обурені водії мікроавтобусів перекрили проїзд на КПП "Тиса". Не обійшлося без сутичок.

Усе тому, що водії відмовилися декларувати посилки, які вони первозять на замовлення. Кажуть, роками цим займаються, аж раптом - вимагають декларувати.

Ростислав Зарівний, перевізник:

Нам потрібна легалізація раз і нам потрібні нормальні ціни за кілограми, там є пачка макаронів, пачка кави і якісь дві апельсини .. це є гуманітарна допомога. Тому ми їздили і всьо було нормально і не було досі проблем, а чому іменно зараз після 22 років нашої співпраці появилася ця проблема ми не знаємо.

Перевізники кажуть: готові офіційно платити за вагу посилок. Проте розцінки, які пропонує митниця, вважають драконівськими.

Петро, перевізник:

Нам сказали в середньому розмитнення 80 копійок за кілограм, при тому як "міст експрес" наприклад, інші - розмитнюють 10 копійок. Різниця величезна між нам і ними зробили, хто зробив?

Декларуванню підлягають всі товари, крім особистих речей. Вартість залежить від ціни того, що перевозять. А процедура оформлення - запевняють митники - не змінювалась роками.

Олександр Богаш, в.о. начальника Закарпатської митниці Держмитслужби:

Ця норма тільки тепер, сьогодні? Чи це було попередньо, якщо було, чому таке здивування у перевізників. - Норма завжди була, ми просто це приводимо в порядок до законодавства. - А раніше як було, як їздили? -Давайте не будемо іти в історію, будемо будувати нове.

Не на камеру водії розповідають про схеми на кордоні. З кожного автобуса митники брали данину, а відтак і проблем з перетином не було. Голова обласної адміністрації має власні припущення.

Олексій Петров, голова Закарпатської ОДА:

Були якісь певні корупційні схеми, які формували незаконні обсяги цих платежів в кишені посадових осіб, а не в бюджет держави. ла створена мобільна група з сбу поліці, проркуратури. У зв'язку з чим, розумію, що працівниками митних органів було запропоновано всім перевізникам декларувати той обсяг продукції. Загальний обсяг товара з італійською продукцією в Україну це до 12 тисяч тон, Уявіть які обсяги не довиплатили у бюджет.

Вже після обіду ситуація на кордоні нормалізувалася. На КПП чергують резервні сили прикордонників та поліція. Рух перевізники розблокували. Хоча й невдоволені. До вечора митники оформили перші 8 автобусів. Заплатили водії 12-16 тисяч гривень - кожен. У зоні митного контролю залишається близько двадцяти бусів, ще сотня - з угорського боку.

І щойно стало відомо, що компроміс все ж знайшли. У Чопі із водіями зустрілися керівництво митної та прикордонної служб. Домовились про середню ставку в 0,55 центів за розмитнення посилок заробітчан. Крім того, говорять про зміни в митний кодекс.