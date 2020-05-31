А на Харківщині чекають на відкриття дитячого садочка. І тут вже не про карантин. Будівництво надсучасного закладу для малечі почали ще 2 роки тому. Але садочок ледь не поповнив список довгобудів.

Коли споруда була майже готова, держава припинила фінансування. Хто і яким коштом рятував ситуацію - про це у нашому сюжеті.

Олена Корявкіна, проводить для чотирирічного сина екскурсію дитсадком:

Как думаешь, это твоя будет группа, повезет тебе? А стульчик хочешь попробовать присесть? Смотри, маленькие такие. Ану, удобно тебе сидеть? - Да.

За будівництвом цього садочку мами і бабусі спостерігали від самої закладки фундаменту - з літа позаминулого року. Хоча у планах він був ще 20 років тому.

Аліна Кулик, жителька Пісочина:

Каждый день проходим мимо садика, ну когда мы уже пойдем в этот садик. Когда. А то ездить далеко. Мы в другом садике, ездим далеко, очень утомляет, конечно, езда. И детей утром буди, поэтому мы очень-очень ждем уже открытия этого садика.

Чекають на відкриття і батьки першокласників. Адже у садочку розміститься ще й початкова школа.

Юлія Бєлова, начальник відділу освіти, культури молоді та спорту Пісочинської селищної ради:

Ми плануємо зробити школу повного дня, тобто після уроків діти будуть займатися позашкільною освітою. Це і різноманітні гуртки. І спортивні, і лінгвістичні гуртки. Тобто коли батьки вранці віддають дитину, вони фактично можуть забрати її о 8 годині вечора.

Вже готові сучасні кабінети, спортивна зала та міні-футбольне поле. У класах закінчують розписувати стіни.

Вікторія Курішко, художниця:

Здесь именно Лондон. Вот будка, автобус, там наверху еще будет Мери Поппинс нарисована. То, чтоб детям было интересно, захватывающе заниматься в классах.

Цей навчальний заклад зводили за рахунок коштів місцевого та державного бюджету. Фінансував Держфонд регіонального розвитку. Та з кінця минулого року держава фінансування припинила. Нинішня обласна влада - від цього питання також відсторонилася.

Юлія Світлична, народний депутат України:

На конец 2019 года стройка была осуществлена на 95 процентов. Но ситуация осложнилась тем, что из фонда регионального развития ни копейки бюджетных средств не поступало с начала 2020 года. И местный поселковый совет вынужден был делать все за свои средства. По моей информации, только сегодня было выделено часть финансирования, но уже июнь. И строительные работы нужно продолжать для того, чтобы 1 сентября детки пошли в школу и в детский садик. Поэтому со своей стороны будем контролировать выделение финансовых ресурсов. Ни один строительный объект не дадим превратить в долгострой.

В новому садочку треба ще встановити обладнання, обладнати спортзал та навколишню територію. Адже після відкриття - це буде найсучасніший навчальний заклад в регіоні.