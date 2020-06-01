В Україні від коронавірусу одужали дев'ять з половиною тисяч людей [ Редактировать ]
Від коронавірусу в Україні одужали дев'ять з половиною тисяч людей. Померли 708. Загалом за весь час епідемії підтверджено понад 23 з половиною тисячі заражень.
За минулу добу 468 нових випадків. 12 пацієнтів померли. Найбільше інфікованих виявили в столиці, також високі показники захворюваності - в Чернівецькій, Рівненській та Львівській областях.
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