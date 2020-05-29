Во Львовской области продлили карантин [ Редактировать ]
В связи с эпидемиологической ситуацией в Львовской области продлили карантин. Количество новых инфицированных коронавирусом растет в последние дни. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.
Таким образом, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о продлении карантина до 1 июня.
Как сообщается, во Львовской области фиксируют рост заражения коронавирусной инфекцией в последние дни, а показатели инцидентности в регионе в настоящее время составляют около 14,5. По постановлению Кабинета министров он должен составлять 12.
Так, с начала недели в области лабораторно подтвердили более 300 новых случаев коронавируса. Кроме того, было зафиксировано 12 летальных исходов. Вместе с тем, отметим, что за последние 24 часа было зарегистрировано 50 новых случаев заражения COVID-19.
Также в регионе фиксируют увеличение загруженности коек в больницах. Сейчас этот показатель составляет 21%.
Отметим, Минздрав определяет условия для смягчения карантина по трем показателям. Так, одним из них есть данные среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Следующим показателем является инцидентность - количество больных, вновь заболевших людей за последние 7 дней на 100 тыс. населения. А также загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью, которая не должна быть больше 50%.
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