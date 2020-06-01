День защиты детей: красивые поздравления в стихах, картинках и прозе [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей. Праздник Этот праздник обращает внимание на проблемы детей, особенно тех, кто живет в неполных или неблагополучных семьях. Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления в стихах, картинках и в прозе.
С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день - добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!
***
Берегите деток каждый день и час,
Ведь они дар Божий каждому из нас.
Охраняйте деток каждый-каждый миг,
Радуйте, балуйте, обожайте их.
Чувствуют пусть детки ласку и тепло,
Видят только счастье, радость и добро.
Детство - это очень чудная пора,
Пусть всегда веселой будет детвора.
Пусть повсюду будет слышен детский смех,
Детство будет полным игр и потех.
С Днем защиты деток поздравляю вас!
Дети - это счастье каждого из нас.
Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.
Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
***
Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!
Вас, ребятки, поздравляем
С Днем защиты всех детей!
Смеха, радости желаем
Вам на много-много дней.
И, конечно, всем здоровья,
Чтоб в любви вы все росли.
Чтобы ангелочки с неба
Ваши жизни берегли!
***
Дети - это наша радость,
Гордость, счастье и любовь.
Дети - это наша слабость,
Наше все, родная кровь.
И сегодня в День Детей,
Им здоровья мы желаем.
Сказочных и ярких дней.
С любовью крепко обнимаем.
Всем детям Земли пожелать хочу счастья,
Чтоб не было в мире ни бед, ни ненастья,
Чтоб мир на планете нашей царил,
Чтоб каждый ребенок счастливым был
И пусть у каждого будет семья,
От чистого сердца желаю, друзья!
***
Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!
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