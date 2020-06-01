В понедельник, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей. Праздник Этот праздник обращает внимание на проблемы детей, особенно тех, кто живет в неполных или неблагополучных семьях. Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления в стихах, картинках и в прозе.

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день - добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

***

Берегите деток каждый день и час,

Ведь они дар Божий каждому из нас.

Охраняйте деток каждый-каждый миг,

Радуйте, балуйте, обожайте их.

Чувствуют пусть детки ласку и тепло,

Видят только счастье, радость и добро.

Детство - это очень чудная пора,

Пусть всегда веселой будет детвора.

Пусть повсюду будет слышен детский смех,

Детство будет полным игр и потех.

С Днем защиты деток поздравляю вас!

Дети - это счастье каждого из нас.

Вот и лето наступило,

Нынче первый день!

Нужный праздник подарило,

Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,

По стране звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

***

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!

Вас, ребятки, поздравляем

С Днем защиты всех детей!

Смеха, радости желаем

Вам на много-много дней.



И, конечно, всем здоровья,

Чтоб в любви вы все росли.

Чтобы ангелочки с неба

Ваши жизни берегли!

***

Дети - это наша радость,

Гордость, счастье и любовь.

Дети - это наша слабость,

Наше все, родная кровь.



И сегодня в День Детей,

Им здоровья мы желаем.

Сказочных и ярких дней.

С любовью крепко обнимаем.

Всем детям Земли пожелать хочу счастья,

Чтоб не было в мире ни бед, ни ненастья,

Чтоб мир на планете нашей царил,

Чтоб каждый ребенок счастливым был

И пусть у каждого будет семья,

От чистого сердца желаю, друзья!

***

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!

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