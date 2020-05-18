Выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В июне 2020 года украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать - 10. Это связано с тем, что в месяце есть два дополнительных выходных, в эти дни отмечают Троицу и День Конституции.
Троицу отметят 7 июня, в воскресение. Поэтому понедельник, 8 июня, станет дополнительным выходным в Украине.
Также три дня украинцы будут отдыхать 27-29 июня. Понедельник, 29 июня, станет выходным за День Конституции, который ежегодно отмечается 28 июня.
Также в июне 2020 года отмечают такие праздники:
- 1 июня - Международный день защиты детей
- 4 июня - Международный день невинных детей-жертв агрессии
- 5 июня - Международный день окружающей среды
- 6 июня - День журналиста
- 7 июня - День Святой Троицы
- 8 июня - Всемирный день океанов
- 9 июня - Международный день друзей
- 20 июня - Всемирный день беженцев
- 25 июня - День таможенной службы Украины
- 28 июня - День Конституции Украины
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