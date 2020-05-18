В июне 2020 года украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать - 10. Это связано с тем, что в месяце есть два дополнительных выходных, в эти дни отмечают Троицу и День Конституции.

Троицу отметят 7 июня, в воскресение. Поэтому понедельник, 8 июня, станет дополнительным выходным в Украине.

Также три дня украинцы будут отдыхать 27-29 июня. Понедельник, 29 июня, станет выходным за День Конституции, который ежегодно отмечается 28 июня.

Также в июне 2020 года отмечают такие праздники: