Перший день літа, а холоднеча не відступає. У Карпатах знову сніжить, на горі Піп Іван напередодні було чотири градуси морозу. Замело і високогірний лижний курорт "Драгобрат".

Користувачі соцмереж поширюють відео. Прикарпаття заливають дощі. ДСНС попереджає про різке підняття рівня води в річках, подекуди до півтора-двох метрів.

Місцями можливе затоплення заплав та сільськогосподарських угідь. А Харків напередодні накрила гроза з градом. У найближчі три дні похолодання та дощі синоптики прогнозують на всій території України.