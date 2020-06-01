В Международный день защиты детей президент Украины Владимир Зеленский поздравил воспитанников Киевского областного центра социально-психологической реабилитации ребенка "Отчий дом" в селе Святопетровское.

"Кем вы станете - учеными, военными, инженерами, учителями - нужно всегда оставаться людьми – добрыми, честными, толерантными, современными. А главное - счастливыми", - отметил Владимир Зеленский, обращаясь к детям и участникам социальных проектов центра.

Президент просмотрел театральное представление с участием воспитанников учреждения. По словам главы Совета Общественной организации "Объединение социальных проектов "Отчий дом" Романа Корнийко, участие детей в театральных постановках является одним из видов психологической терапии.

"Для них это театротерапия, возможность найти себя, реализовать себя и послужить другим. С помощью театротерапии мы пытаемся влиять на общество и формировать общественное мнение", - сказал он.

Владимир Зеленский также ознакомился с молодежным спортивным клубом центра. На его базе работает несколько секций. Один из воспитанников клуба стал чемпионом мира по кикбоксингу и сейчас тренирует своих учеников.

Кроме того, президент осмотрел Центр матери и ребенка "Отчего дома", где проходят реабилитацию пострадавшие от домашнего насилия.

Владимир Зеленский побывал в квартире, где проживают дети, готовящиеся к усыновлению. Здесь созданы условия, максимально приближенные к домашним. Дети показали Владимиру Зеленскому свои комнаты.

Роман Корнийко отметил, что за 24 года деятельности «Отчего дома» через него прошли 3 тыс. 284 воспитанника. Он поблагодарил Главу государства за законы, упрощающие процедуру усыновления, и рассказал президенту о воспитанниках центра, которые нашли свое счастье в семьях.

"Наши дети учатся радоваться жизни. Мы хотим, чтобы другим жилось лучше", - отметил Роман Корнийко.

Дети получили в подарок игрушки, сладости и мини-бассейн. Президент взамен получил от воспитанников центра свечи, которые они сделали своими руками.

Справка. За 24 года работы "Отчий дом" развился в целостную систему программ и проектов, которые помогают в комплексном решении социальных проблем. Основные направления работы центра - защита права ребенка на семью, укрепление социально уязвимых семей, поддержка молодежи из числа детей-сирот, дополнительное образование и развитие, а также общественно-правовая деятельность. В настоящий момент на территории "Отчего дома" проживают 95 воспитанников.