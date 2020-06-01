У світі минулої доби зафіксували понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Загальна статистика СOVID-19 - наближається до шести мільйонів двохсот тисяч. Із них летальних випадків - майже 370 тисяч, одужали понад два з половиною мільйони людей. Найбільше інфікованих у США.

Водночас у Бразилії, яка за цим показником друга - вже понад пів мільйона хворих, у Росії - більш як чотириста тисяч.