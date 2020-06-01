СOVID-19 у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
У світі минулої доби зафіксували понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Загальна статистика СOVID-19 - наближається до шести мільйонів двохсот тисяч. Із них летальних випадків - майже 370 тисяч, одужали понад два з половиною мільйони людей. Найбільше інфікованих у США.
Водночас у Бразилії, яка за цим показником друга - вже понад пів мільйона хворих, у Росії - більш як чотириста тисяч.
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