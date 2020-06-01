США у вогні. На вулицях американських міст - підпалюють машини і трощать вікна офісних будинків. Мародери грабують крамниці. У столиці ситуація загострилася настільки, що Дональда Трампа з родиною - охорона тимчасово перевела в підземний бункер. Дмитро Анопченко бачив усе на власні очі.

Це - кадри, які ми знімали сьогодні вночі. Біля Білого дому люди просто на бруківці розпалюють вогнище, ламають дерева, щоб не дати йому згаснути.

Ось на сусідньому будинку зривають американський прапор, і з криками "Burn that shit" - "спаліть цей непотріб" - теж кидають його у вогонь.

Президентська охорона, побачивши масштаб подій, перевела Дональда Трампа і його родину у підземний бункер під резиденцією глави держави. А поліція тримає позиції всередині парку, що прилягає до Білого дому. В них летить каміння. У повітрі шалена суміш запаху марихуани від самокруток та сльозогінного газу, який застосовують силовики.

Протестувальників - з півтисячі, можливо й більше; і це абсолютно різні люди. Темношкірих і білих - порівну. Є ті, хто просто стомився на карантині і прийшов заради драйву і крутих селфі. Таких видно одразу - вони втікають щойно чують звуки вибухів, навіть не розібравшись, що це не зброя, а салют, який використовують протестувальники. Є ті, кого і справді зворушила і розгнівала історія поліцейського свавілля у Міннесоті, з якої і почались протести. Їх можна виокремити по саморобних плакатах в руках.

Ці люди із піднятими руками стоять напроти поліції, вигукуючи "don't shoot" - "не стріляйте".

А є і "професійні протестувальники" люди, які ретельно закривають обличчя, і то зливаються із натовпом, то знову об'єднуються в одну команду. Це вони підпалюють припарковані на вулицях автівки, причому машини спалахують буквально за лічені секунди. Це вони розбивають вікна у сусідньому офісному будинку і підпалюють його із середини. Причому все це відбувається на очах у поліцейських - вони ніяк не реагують і, схоже, отримали такий наказ. Не втручатися, що б не відбувалося. Аж до 11 години ночі, поки не почне діяти запроваджена у столиці комендантська година.

Коли вона настає - команда відтіснити людей від Білого дому. Але силовики явно мають розпорядження уникати побиття і конфліктів, адже діють максимально коректно, навіть коли бачать людей, що захопили поліцейську машину.

І жодних затримань. Схоже, це теж наказ. Як інакше пояснити, що вже ближче до опівночі натовп абсолютно безкарно трощить вітрини крамниць і виносить з магазинів продукти і алкоголь. Розбиті вікна ресторанчиків, власники яких і без того мають шалені збитки через карантин і планували ось-ось відкриватися. І те, що починалося як мирний протест, вночі вже перетворюється на погроми.

Так само пройшла ця ніч і в інших великих містах Америки - Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланта, Міннеаполіс… Зараз, як бачите, у столиці все спокійно, хіба що заходи безпеки - максимально підвищили; але на вечір у соцмережах знову скликають людей. Отже, протести триватимуть і сьогодні вночі Америка знову буде у вогні.