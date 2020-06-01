Дніпропетровський театр опери та балету готовий дивувати глядачів [ Редактировать ]
У Дніпропетровському обласному академічному театрі опери та балету - відновили репетиції. Першими до станка стали артисти балету. Кажуть, готові, що буде непросто, адже пропущені за час карантину репетиції доведеться надолужувати кілька місяців. Що готують для своїх глядачів - дивіться далі.
Після понад двох місяців карантину артисти балету знову вдягнули пуанти і зрозуміли: відпочивали забагато. Кажуть, виходити із самоізоляції важко і морально, і фізично. Перед репетицією проводять клас, тобто розминаються.
Сергій Зданський, артист балету:
Тело не готово абсолютно, тебе очень сложно войти в ритм работы. Ну и это не возможно банально, поэтому і существуют клас.
Андрій Литвинов, головний балетмейстер Дніпропетровського обласного академічного театру опери та балету:
Один пропущенный день, возвращается двумя днями работы. Вот представляете два месяца мы пропустили, теперь нам надо 4 месяца, чтобы полностью востановить свои силы, свой потенциал.
Вдома кожен намагався підтримувати форму: робили розминки, брали участь в онлайн-тренуваннях. Утім, усе це не вберегло від зайвих кілограмів, жартують артисти.
Марія Лолєнко, балерина:
В карантине лично мне пришлось немножко придержатся от сладкого, так как я сладкоежка. Но сейчас все сходит.
У колективі Дніпропетровського театру опери та балету - 54 артисти. Тренуються поки що невеликими групами по 10 людей. Усі в масках. Кажуть, треба надолужити втрачені дні. Через карантин артисти так і не змогли підготувати прем'єрний показ вистави "Попелюшка". Що чекає на глядачів - тримають у таємниці.
Марія Лолєнко, балерина:
Это будет интересно не только детям, но и взрослым. Потому-что глубина музыки дает глубину самого произведения и сказки. Потому что музыка потрясающая. Ты в нее углубляешься с каждым днем все больше и больше.
Готуються до прем'єри і в декораційному цеху. Тут нам розкривають деякі секрети.
Вікторія Алхімова, художник-декоратор Дніпропетровського обласного академічного театру опери та балету:
Это комната Золушки, там где она убирает, варит, готовит. Все действие происходит там она и костюмы шьет свои сестрам и мачехе. Чтобы вы понимали задник 200 кв.м. 198, если уже быть точным. 11Х18 и их 4. Кулисы 3 на 18 и падоги 3 на 18.
Відкрити новий театральний сезон у театрі сподіваються вже у вересні, а в жовтні на глядачів чекає відразу дві прем'єрні вистави. Квитків у продажу ще немає, але артисти сподіваються, що цього разу пандемія вже не завадить їхнім планам.
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