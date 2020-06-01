Які результати роботи відеофіксації на дорогах [ Редактировать ]
262 порушення за 8 хвилин. Такий вилов дорожньої поліції у першу ж добу роботи автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Недотримання водіями норм - пишуть спеціальні камери, а пізніше кермувальникам надсилатимуть "листи щастя".
Таких пристроїв у Києві та області вже півсотні. Згодом їх планують встановити по всій Україні загалом близько семи сотень. Поки що штрафують лише за перевищення швидкості: на понад 20 км за годину - 255 гривень, а більше ніж на 50 км - 510 гривень. В МВС сподіваються, що це допоможе знизити смертність на дорогах. Торік у ДТП в Україні загинули майже три з половиною тисячі людей.
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