262 порушення за 8 хвилин. Такий вилов дорожньої поліції у першу ж добу роботи автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Недотримання водіями норм - пишуть спеціальні камери, а пізніше кермувальникам надсилатимуть "листи щастя".

Таких пристроїв у Києві та області вже півсотні. Згодом їх планують встановити по всій Україні загалом близько семи сотень. Поки що штрафують лише за перевищення швидкості: на понад 20 км за годину - 255 гривень, а більше ніж на 50 км - 510 гривень. В МВС сподіваються, що це допоможе знизити смертність на дорогах. Торік у ДТП в Україні загинули майже три з половиною тисячі людей.